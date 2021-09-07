В Симферополе с 10 по 13 сентября перекроют улицу Киевскую

В Симферополе проводят ремонт на улице Киевской, проезд временно ограничен Фото: Архив "КП"

В Симферополе в связи с ремонтными работами временно перекроют улицу Киевскую, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как пишет КИА, будет недоступен для проезда участок от площади Куйбышева до Центрального автовокзала. Ограничения начнут действовать 10 сентября с 21.00, их снимут 13 сентября в 05.00 утра.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка, – говорится в сообщении.

Движение автобусных маршрутов №12Б, №15, №27, №41 №49, №54, №60, №63, №65, №88, №95, №96 будет осуществляться по улицам Ленина и Воровского. Движение троллейбусов №15, №16 будет осуществляться по проспекту Кирова, улицам Ленина и Воровского, троллейбусы №4 и №6 будут работать до площади Куйбышева.

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