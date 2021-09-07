В Ялте выберут главную красавицу Крыма

Обязательная часть конкурсной программы - дефиле в купальниках Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Ялте 24 сентября пройдет финал масштабного конкурса красоты«Мисс Крым-2021». За титул и корону главной красавицы Крыма поборются 15 девушек.

- «Мисс Крым-2021» – это единственный официальный конкурс красоты в Крыму, - отметили организаторы конкурса. - В таком масштабном формате он проводится в восьмой раз.

Крымчанки в возрасте от 16 до 22 лет представляют разные города республики. Они продемонстрируют свои таланты и умения, покажут дефиле в нарядах от известных дизайнеров. Оценивать красавиц будет компетентное жюри из иностранных гостей, имена которых пока держатся в секрете.

Ведущими конкурса выступят «Мисс Россия-2016» Яна Добровольская и известный инстаграм-блогер Игнат Тагиев. Специальным гостем праздника станет популярная российская певица Наргиз Закирова.

Мисс Крым-2021 отправится в октябре этого года в Шарм-Эль-Шейх бороться за корону на конкурсе «Мисс Интерконтиненталь».

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