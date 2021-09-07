Власти намерены создать в Крыму новые туристические кластеры

В Крыму хотят создать два новых туристической кластера Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Крымские власти хотят создать еще два туристических кластера на полуострове, сообщил на международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2021» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Сейчас в процессе развития в регионе находятся пять таких объектов.

- Совместно с Федеральным агентством по туризму мы разрабатываем мастер-план территорий, который должен стать основой дальнейшего развития, разделить все логистические потоки. У нас есть пять кластеров, которые уже строятся. Есть планы еще как минимум по двум кластерам, – сообщил Волченко.

По его словам, в туристических кластерах «Саки» и «Черноморском» на западном берегу региона уже практически нет свободных участков. Сотни гектар оказались застроены отелями.

- Сейчас там возводятся большие комплексы. Соглашения по ним подписаны в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) при президенте РФ, – уточнил Волченко.

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