Жители Симферополя могут посетить фотовыставку «Это сделали мы!»

Местные жители могут ознакомиться с объектами, которые появились в Крыму за последние семь лет. Фото: Крымская газета

В Симферополе на улице Карла Маркса заработала фотовыставка «Это сделали мы!». Мероприятие посвящено достижениям республики за семь лет в составе Российской Федерации.

Как пишет Крымская газета, территория разделена на две зоны – общереспубликанские достижения и достижения местного масштаба. О существовании Крымского моста, Крымской железной дороги и газопроводов знают многие.

- Но также есть те достижения, которые, можно сказать, примелькались людям – детские сады, амбулатории, ФАПы и так далее, – приводит издание слова министра внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

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