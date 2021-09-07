Где в Симферополе и Севастополе 8 сентября отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов погаснут экраны телевизоров и перестанут работать холодильники.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

ул. Севастопольская, 21

ул. Объездная, 4а, 9

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Аральская, 73, 73/90

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Янтарная, 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звездная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95(нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет);

ул. Къокъулы 20-26 (чет);

ул. Дружбы 24-64 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Днепровская 30-82(чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная 2-16 (чет), 1-9 (нечет);

ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет);

ул. Красных Зорь 26-30(чет), 38-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Сенная 1-27(нечет)

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Баррикадная 59а

ул. Суходольная 60-78 (чет)

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. 51 Армии 124; ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. Ладыгина 52/3

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

с. Широкое: пер. Калиновый 2-12, 16, 1-5пер. Ракитовый 2-4,1-3; пер. Яблоневый 6,5-7; ул. Булгакова 2-48,54-58,19-31

пр. Октябрьской Революции 40-4,40-5,22-5

с 9.00 до 17.00

п. Штурмовое: пер. Коминтерна,6, 3-А,3-11,11А; туп. Поворотный, 4-а, 30-а,32-а,6,10-34,42,23-б,1-7,13,15; ул. Героев Революции,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 4-10,18,1-15,7А,21-23; пер. Ноябрьский, 2,4,1-А,3,5,7,7А, 7Б,9,9А; ул. Придорожная 40-42; ул. Спокойная 2-6; ул. Комиссара Морозова,16.

с 11.00 до 14.00

пр. Ген. Острякова 201, 201А, 205

ул. Ген. Лебедя 32, 31-51

с 9.00 до 15.00

СТ Колос

с 13.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 6, 40, ЗАО С. Перовской 681/1

с 7.00 до 17.00

с. Верхнесадовое (ООО «Крым-Ойл», «К-Телеком»)

с 8.00 до 17.00

ул. Клубничная 36-40(чет)

ул. Кокчетавская 2-26(чет), 1-21(нечет)

ул. Карагандинская 1-27(нечет)

ул. Акмолинская 2-34(чет),40, 1-31(нечет),35

ул. Актюбинская 10-369чет), 11-35 (нечет)

ул. Барнаульская 16-18(чет),22-32(чет),36,40

ул. Кустанайская 2-30(чет),36, 1-25 (нечет),37

пр. Победы 1-а,13-а,17-а/7,17-а/3,3,17

ул. Прутовцев 4-20(чет), 1-33(нечет)

ул. Самотечная 21

ул. Семипалатинская 2-24(чет), 31

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