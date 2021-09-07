Где в Симферополе и Севастополе 8 сентября отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов погаснут экраны телевизоров и перестанут работать холодильники.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
ул. Севастопольская, 21
ул. Объездная, 4а, 9
ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)
ул. Сергея Лазо, 3
ул. Аральская, 73, 73/90
ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Янтарная, 60-78 (чет)
ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)
ул. Звездная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)
ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95(нечет)
ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)
ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет);
ул. Къокъулы 20-26 (чет);
ул. Дружбы 24-64 (чет), 21-93 (нечет)
ул. Днепровская 30-82(чет), 29-85 (нечет)
ул. Табачная 2-16 (чет), 1-9 (нечет);
ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а
ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет);
ул. Красных Зорь 26-30(чет), 38-40 (чет), 25-33 (нечет)
ул. Сенная 1-27(нечет)
ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)
ул. Баррикадная 59а
ул. Суходольная 60-78 (чет)
пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)
ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)
ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)
ул. 51 Армии 124; ул. Щорса 27-35 (нечет)
ул. Ладыгина 52/3
Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»
СЕВАСТОПОЛЬ
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