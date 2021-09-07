В Крыму спасли туриста, судно которого разбилось о скалы Аю-Дага

В Крыму Росгвардейцы спасли туриста, потерпевшего бедствие в Черном море. Фото: пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ

В Крыму спасли туриста из Санкт- Петербурга, потерпевшего бедствие в Черном море. Как сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ, во время морской прогулки мужчина не справился с порывами сильного ветра, и его лодка врезалась в скалы.

- Во время патрулирования акватории Международного детского центра «Артек» возле горы Аю-Даг сержанты полиции заметили в море человека на каяке, подававшего сигналы, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что лодка 33- летнего туриста, столкнувшись со скальными выступами Аю-Дага, получила пробоину. Судно быстро наполнялось морской водой. Росгвардейцы подняли потерпевшего на борт ведомственного катера и доставили его к причалу поселка Гурзуф. Уточняется, что от медицинской помощи отдыхающий отказался.

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