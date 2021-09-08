Погода в Крыму на 8 сентября: без осадков и тепло до +23

Над Крымским полуостровом ясное небо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 сентября на Крымском полуострове хозяйничает прежняя троица: ветер, штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность, которая актуальна для восточных районов.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе малооблачно. Днем порывы восточного ветра до 14 м/с. Столбик термометра в светлое время суток покажет +23…25°.
В городе-счастья Ялте, если информирует gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 22°, норд-ост, так моряки называют северо-восточный ветер, разгонится до 6-19 м/с. Ясно.
В Евпатории тепло 15…22°. Скорость норд-оста 6-11 м/с. Ясно.
В Феодосии потеплело до 21°. Норд-ост 6-13 м/с. Ясно.
В Керчи днем тепло 16…19°. Норд-ост 7-14м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море 20…24°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50