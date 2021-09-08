Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в октябре

В Бахчисарае красивые пейзажи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнали, куда можно поехать в горы в октябре в России.

После анализа оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября стало ясно, где хотят провести второй месяц отдыха поклонники альпинизма и пеших походов.

Топ-10 популярных направлений для отдыха в горах в октябре (средняя цена в рублях жилья в сутки)

Кисловодск, 1916

Бахчисарай, 2001

Красная Поляна, 3728

Пятигорск, 2202

Красноярск, 1800

Чемал, 2200

Майкоп, 4000

Эльбрус, 7257

Уфа, 1500

Челябинск, 1300

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