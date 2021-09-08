Бахчисарай вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в октябре

В Бахчисарае красивые пейзажи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнали, куда можно поехать в горы в октябре в России.
После анализа оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября стало ясно, где хотят провести второй месяц отдыха поклонники альпинизма и пеших походов.
Топ-10 популярных направлений для отдыха в горах в октябре (средняя цена в рублях жилья в сутки)
Кисловодск, 1916
Бахчисарай, 2001
Красная Поляна, 3728
Пятигорск, 2202
Красноярск, 1800
Чемал, 2200
Майкоп, 4000
Эльбрус, 7257
Уфа, 1500
Челябинск, 1300
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