В Крым доставят пассажиров автобуса, попавшего в ДТП на Кубани

Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП на Кубани, доставят в Крым на резервном транспорте Фото: Архив "КП"

В Крым доставят пассажиров автобуса, который накануне попал в аварию на Кубани. Людей уде уже разместили в подходящей машине.

- К месту происшествия направлен резервный автобус, который доставит людей к пункту назначения. Время ожидания - 1,5 часа, – цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ранее водитель автобуса Setra, который вез из Ставрополя в Крым 46 человек, столкнулся с прицепом автомобиля FreedLiner и съехал в кювет. По данным оперативного штаба, пострадали девять человек, четверых госпитализировали.

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