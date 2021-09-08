Блогер поделился впечатлениями от посещения советской столовой в Крыму

Столовые советского типа являются неплохой альтернативой фастфуду Фото: Архив "КП"

Известный блогер поделился своими впечатлениями от посещения так называемой советской столовой в Евпатории. Все плюсы и минусы путешественник описал в своем блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен», пишет ForPost.

Заведение привлекло его своим «колоритом» и расположением – оно находится недалеко от моря, а из окон открывается прекрасный вид.

- Когда-то в столовой ели советские туристы, теперь едят русские. Это же настоящая машина времени – разумеется, мы тоже решили в нее зайти. Как будто вернулся в СССР, – цитирует СМИ блогера.

Внутри заведение оказалось просторным и светлым, имело незамысловатый интерьер. Турист отметил большой выбор выпечки, гарниров, мясных блюд и супов. Правда, цены были уже не советские.

- Еда оказалась самой обычной. В общем-то, так кормят и в любой другой столовой. Ну, разве что свежий морской ветер добавлял нашему обеду особый «привкус отпуска», – приводит издание слова путешественника.

По словам Ирины Сухаревой доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ, в подобных столовых удается сохранить разумные цены за счет закупки менее качественной продукции.

- Многое зависит от того, насколько производитель добросовестный. Чтобы снизить стоимость блюд, многие берут самые дешевые продукты, не всегда хорошего качества, – пояснила собеседница издания.

Поэтому, посещая подобные заведения, стоит обращать внимание не только на качество продуктов, но на их срок годности.

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