Работник СТО в Крыму напился и угнал машину клиента

Сейчас парень, угнавший машину у клиента сто, находится под подпиской о невыезде Фото: Архив "КП"

Работник технической станции обслуживания автомобилей в Крыму угнал автомобиль одного из клиентов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 24-летний нарушитель ранее был судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств.

С заявлением о краже авто в полицию обратился 43-летний мужчина, который оставил свой транспорт на станции для ремонта.

- Установлено, что, работая на СТО, задержанный, предварительно употребив спиртные напитки, решил покататься на одной из автомашин, – говорится в сообщении.

Далеко парень уехать не успел, его задержали сотрудники ГИБДД. Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, нарушитель может сесть в тюрьму на пять лет.

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