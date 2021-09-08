Работник СТО в Крыму напился и угнал машину клиента

Сейчас парень, угнавший машину у клиента сто, находится под подпиской о невыезде
Фото: Архив "КП"
Работник технической станции обслуживания автомобилей в Крыму угнал автомобиль одного из клиентов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, 24-летний нарушитель ранее был судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств.
С заявлением о краже авто в полицию обратился 43-летний мужчина, который оставил свой транспорт на станции для ремонта.
- Установлено, что, работая на СТО, задержанный, предварительно употребив спиртные напитки, решил покататься на одной из автомашин, – говорится в сообщении.
Далеко парень уехать не успел, его задержали сотрудники ГИБДД. Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, нарушитель может сесть в тюрьму на пять лет.
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