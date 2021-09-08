Где в Симферополе 8 сентября не будет света

Света по указанным адресам не будет временно
Фото: Архив "КП"
В Симферополе 8 сентября некоторые улицы остались обесточены, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Так, ограничения буду действовать до 17.00 по адресам:
улица Севастопольская, 21;
улица Объездная, 4а, 9, улица Волочаевская, 76, 45-55;
улица Сергея Лаз, 3, улица Аральская, 73, 73/90, улица Хабаровская 2-28, 1-23;
улица Янтарная, 60-78;
улица Хвойная 72-84, 67-73;
улица Звездная 52-90, 63-91;
улица Миндальная 48-106, 43-95;
улица Пихтовая 64-120, 59-109;
улица Абдуль-Тейфук 63-97;
улица Къокъулы 20-26;
улица Дружбы 24-64, 21-93;
улица Днепровская 30-82, 29-85;
улица Табачная 2-16, 1-9;
улица1-й Конной Армии 48-76, 19а, 25а;
улица Аянская 42-70, 41-67;
улица Красных Зорь 26-30, 38-40 , 25-33; улица Сенная 1-27;
улица Табачная 18-28, 11-19;
улица Баррикадная 59а;
улица Суходольная 60-78;
пер. Гранитный 4-24, 1-29;
улица Фурманова 46-60, 49-65;
улица Чапаева 26-34, 31-39;
улица 51 Армии 124; улица Щорса 27-35;
улица Ладыгина 52/3;
Кроме того, в Каменском массиве света не будет до 17.00 по адресам: СТ Пневматика, СТ Элита, СТ Электоромашевец, СТ Энергетик, СТ Пневматик, СТ Луч, СТ Мебельщик, СТ Автомобилист 1, СТ Пневматик 2, СТ Салгирка, СТ Водник, СТ Крымхлеб, СТ Нерудник.
Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.
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