Где в Симферополе 8 сентября не будет света

Света по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе 8 сентября некоторые улицы остались обесточены, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Так, ограничения буду действовать до 17.00 по адресам:

улица Севастопольская, 21;

улица Объездная, 4а, 9, улица Волочаевская, 76, 45-55;

улица Сергея Лаз, 3, улица Аральская, 73, 73/90, улица Хабаровская 2-28, 1-23;

улица Янтарная, 60-78;

улица Хвойная 72-84, 67-73;

улица Звездная 52-90, 63-91;

улица Миндальная 48-106, 43-95;

улица Пихтовая 64-120, 59-109;

улица Абдуль-Тейфук 63-97;

улица Къокъулы 20-26;

улица Дружбы 24-64, 21-93;

улица Днепровская 30-82, 29-85;

улица Табачная 2-16, 1-9;

улица1-й Конной Армии 48-76, 19а, 25а;

улица Аянская 42-70, 41-67;

улица Красных Зорь 26-30, 38-40 , 25-33; улица Сенная 1-27;

улица Табачная 18-28, 11-19;

улица Баррикадная 59а;

улица Суходольная 60-78;

пер. Гранитный 4-24, 1-29;

улица Фурманова 46-60, 49-65;

улица Чапаева 26-34, 31-39;

улица 51 Армии 124; улица Щорса 27-35;

улица Ладыгина 52/3;

Кроме того, в Каменском массиве света не будет до 17.00 по адресам: СТ Пневматика, СТ Элита, СТ Электоромашевец, СТ Энергетик, СТ Пневматик, СТ Луч, СТ Мебельщик, СТ Автомобилист 1, СТ Пневматик 2, СТ Салгирка, СТ Водник, СТ Крымхлеб, СТ Нерудник.

Временные ограничения связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

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