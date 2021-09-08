Для предпринимателей в Крыму выделили 1 миллиард на микрозаймы

С начала года в Крыму было выдано 392 микрозайма Фото: Архив "КП"

Предприниматели в Крыму могут получить в этом году около 1 миллиарда рублей микрокредитов в рамках нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Республики Крым.

Меры поддержки разработаны местными властями для развития бизнеса в Крыму и создания благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан.

- В этом году Фондом микрофинансирования предпринимательства запланировано предоставить микрозаймы на сумму не менее 1 миллиарда рублей, Крымским гарантийным фондом – поручительств на сумму не менее 2 миллиардов рублей, – цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра финансов республики Ирину Кивико.

По ее словам, с начала этого года в республике выдано 392 микрозайма на сумму 839,2 миллиона рублей по ставкам не более 3%, 3,5% и 4,25%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50