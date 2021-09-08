в Крыму 70% киберпреступлений остаются нераскрытыми

В Крыму раскрывается только 30% киберпреступлений Фото: Архив "КП"

Правоохранители в Крыму раскрывают довольно невысокий процент совершенных киберпреступлений – около 30%.

Как пишет КИА, сложность заключается в том, что большая часть злоумышленников находится за пределами полуострова. Стражи порядка вынуждены часто ездить в дальние командировки.

- Большинство преступников находится за территорией Республики Крым, в других субъектов Российской Федерации. Мы раскрываем все виды данных преступлений. Больше 30% мы раскрываем. То, до чего мы «дотягиваемся» – мы раскрываем, – цитирует издание заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УРР МВД по РК, подполковника полиции Ярослава Скляренко.

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