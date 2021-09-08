В Ялте подразделения МРЭО и ГИБДД хотят перенести из спальных районов

В Ялте могут перенести подразделения МРЭО и ГИБДД из спальных районов. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Жители улиц Сосновая и Сеченова в Ялте жалуются на неудобства, связанные с соседством городских подразделений МРЭО и ГИБДД. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, территория спальных районов – не самая подходящая для работы этих учреждений.

- Каждый день сюда приезжают сотни автомобилистов из Большой Ялты и Алушты. При этом элементарных условий нет. В частности – уборной. Подумаем о переносе этих учреждений из спального района в более удобное место, – сообщила Павленко.

По ее словам, проблема пока не является глобальной. Вскоре городские власти установят на месте один из планируемых к закупке модульных туалетов.

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