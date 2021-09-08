Фирму-подрядчика в Крыму оштрафовали на 1 миллион за взятку

За подкуп служащего госкорпорации прокуратура Крыма оштрафовала фирму на 1 миллион рублей Фото: Архив "КП"

Фирму, которая оказывала услуги по поверке и паспортизации средств измерения одной из крымских ТЭС, обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей за взятку должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В апреле этого года руководитель предприятия, чтобы скрыть сроки выполнения одной из услуг, предложил должностному лицу государственной корпорации взятку в размере порядка 700 тысяч рублей. Посредником сделки выступил инженер фирмы. Возбуждено дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ – незаконное вознаграждение от имени юрлица.

- Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, – говорится в сообщении.

Кроме того, против руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки), а в отношении главного инженера фирмы дело, возбужденное по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уже находится на рассмотрении суда.

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