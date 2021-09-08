Женский экипаж патрульного катера ЧФ примет участие в Главном военно-морском парад

Женский экипаж катера ЧФ начал подготовку к военному параду. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Первый женский экипаж патрульного катера П-834 Черноморского флота примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в следующем году. Подготовка к событию уже началась. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

- За год девушкам предстоит пройти комиссию на годность к управлению надводными кораблями и морскую практику, включающую занятия на тренажере «Мостик» и учебно-тренировочном комплексе по борьбе за живучесть корабля, - говорится в сообщении.

После допуска к самостоятельному управлению и обслуживанию катера женский экипаж приступит к отработке курсовых задач К-1 и К-2.

Экспериментальный женский экипаж патрульного катера был создан на Черноморском флоте в сентябре 2020-го.

Женщины прошли начальную подготовку на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге. Там они изучили устройство, эксплуатацию, техническое обслуживание двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов, а также приобрели навыки управления патрульным катером.

Непосредственно на ЧФ в Севастополе девушки обучились отработке практических действий по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию.

По итогам обучения военные эксперты назвали эксперимент по созданию женского экипажа успешным.

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