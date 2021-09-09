Погода в Крыму на 9 сентября: норд-ост и тепло до +24

Температура воды в Черном море 20…24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 сентября на Крымском полуострове, как и прежде, ветрено, штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность, актуальная для восточных районов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло до 24…26°.

В городе-счастья Ялте, если информирует gismeteo.ru, днем столбик термометра поднимется до 23°, скорость северо-восточного ветра 6-19 м/с. Ясно.

В Евпатории тепло до 23°. Скорость норд-оста, то есть северо-восточного ветра, 6-11 м/с. Ясно.

В Феодосии 16…21°. Норд-ост до 12 м/с. Ясно.

В Керчи днем столбик термометра не поднимется выше +20°. Норд-ост 7-14м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 20…24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50