Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Зиничев трагически погиб, бросившись спасать жизнь человека. Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью руководителя МЧС России Евгения Зиничева.

- Это невосполнимая потеря. Мужественный и отважный человек, настоящий офицер, герой, верный своему долгу, он погиб, спасая человека. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, скорблю вместе с вами!, – цитирует Крымская газета слова Аксенова.

Напомним, Евгений Зиничев трагически погиб во время межведомственных учений, спасая жизнь человека. Министр с оператором находились на краю обрыва. Оператор поскользнулся, не удержался и упал в воду. Зиничев, бросившись на помощь, разбился о выступающий камень. Оператор, к сожалению, тоже погиб.

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