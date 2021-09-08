Где в Симферополе и Севастополе 9 сентября отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество. Перебои в электроснабжении произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

ул. Киевская, 31, 37, 37/2

ул. Федько, 4, 4/29

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Героев Сталинграда, 35

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Комбрига Потапова 25-27

ул. Фиолентовское шоссе 8-а

с 9.00 до 13.00

ул. Токарева 2б

с. Резервное: пер. Бородинский 2-4,11-д; пай 346-352,1-9; пер. Ветеранов 2-4,1-а,1-3; пер. Дружный 6,17-а,1-3,7,11-17; ул. Вишнякова 4-А,2-24,1-13,19-33; ул. Вишнякова 2-Е,2-д,2-к,2-и,2-ж,2-з,2-Г,2,1-А; ул. Академика Королева 6-10,20-22,28,34-40,1-3,9-11,15,23-25,29,35-37; ул. Академика Королева 12-18,30-32,11,27,31,37-39; ул. Виноградная 26,33; ул. Виноградная 8-а,10-а,12-а,2-4,8-12,12-14,7,11-19; ул. КСП «Красный Октябрь» уч.893; 3 км дороги до с. Резервное

с 9.00 до 17.00

п. Штурмовое: пер. Коминтерна,6, 3-А,3-11,11-А; туп. Поворотный, 4-а, 30-а,32-а,6,10-34,42,23-б,1-7,13,15; ул. Героев Революции,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна, 4-10,18,1-15,7-А,21-23; пер. Ноябрьский, 2,4,1-А,3,5,7,7А, 7Б,9,9А; ул. Придорожная 40-42; ул. Спокойная 2-6; ул. Комиссара Морозова,16

с 13.00 до 17.00

ул. Урицкого 2-4

с 9.00 до 12.00

ул. Колхозная 7,7-а,7-б,7-в

пр. Октябрьской революции 6

с 8.00 до 17.00

туп. Каманина 2-12;

ул. Грибоедова 8,7

ул. Кудюрова 4-16,1-9

ул. Седова 22/5,28-40,9-41

ул. Надежды Краевой 36/9,6-14,18,28-36,7

с. Вишневое: ул. Мира 2-16,1-21; ул. Новая 2-22,1-33

с 7.00 до 17.00

с. Верхнесадовое (ООО «Крым-Ойл», «К-Телеком»).

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