Житель Керчи угнал припаркованный автомобиль, чтобы покататься

Парня, угнавшего авто ради развлечения, могут посадить в тюрьму на пять лет Фото: Архив "КП"

К стражам порядка в Керчи с жалобой об угоне авто обратился местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Накануне вечером пострадавший припарковал автомобиль возле дома, а утром не обнаружил его пропажу.

Полиция задержала 26-летнего нарушителя, который признался в содеянном и написал явку с повинной. Он рассказал, что угнал машину ради развлечения.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), – говорится в сообщении.

Нарушитель может сесть в тюрьму на 5 лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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