На реконструкцию драматического театра в Крыму потратят 2,5 миллиарда рублей

В Крыму проведут реконструкцию исторического здания академического русского драматического театра. Фото: rk.gov.ru

В историческом здании Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького проведут масштабную реконструкцию, сообщил директор учреждения Андрей Антонович. По планам, на то, чтобы привести здание в надлежащее состояние, потратят 2,5 миллиарда рублей.

- Работать будут со всей исторической частью строения. Это старые здания, которые выходят на улицу Горького и Пушкина. Будут проведены реставрационные работы снаружи, внутри. Будет произведена замена полностью всех коммуникаций, – сообщил Антонович.

Он уточнил, что проектно-сметная документация реконструкции уже готова, теперь ее должны включить в Федеральную целевую программу.

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