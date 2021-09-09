Крымский Дворец пионеров зовет на свое 100-летие Карякина и Серебрянскую

Кружки и секции Дворца пионеров посещают больше 8 тысяч ребят. Фото: ДДЮТ

Крымский Дворец детского и юношеского творчества (Дворец пионеров) в следующем году отметит свое 100-летие. На юбилей из разных городов и стран приедут два десятка выпускников секций и кружков.

- Мы в следующем году будем праздновать 100-летие нашего учреждения, - рассказала КП-Крым директор Дворца детского и юношеского творчества Вера Паутова. - Готовим книгу, встречи с выпускниками, с ребятами, что занимались у нас и достигли высоких результатов. Направили письма в адрес гроссмейстера Сергея Карякина и олимпийской чемпионки Екатерины Серебрянской, которые начинали свой путь у нас.

Точную дату торжеств администрация дворца определит позже по согласованию со всеми участниками мероприятия. Первый дом пионеров открылся в сентябре 1923 года в здании по ул. Желябова,17, о чем свидетельствует мемориальная доска. Тогда в нем едва умещались 75 кружковцев. Современное здание для юных ленинцев построили в апреле 1970 года, где сейчас занимаются более 8 тысяч детей.

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