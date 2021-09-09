В Симферополе на улице Балаклавской спроектируют благоустройство дворов

В Симферополе в этом году спроектируют благоустройство 100 дворов. Фото: Валентин Демидов/facebook

В Симферополе в этом году спроектируют благоустройство 100 дворов, в том числе расположенных и на улице Балаклавской. Об этом сообщил глава местной администрации Валентин Демидов.

Нужно провести ремонт междворовых проездов, организовать новые паркоместа, восстановить, а в некоторых случаях устроить новые пешеходные дорожки.

- По благоустройству дворовых территорий продолжаем работу с проектировщиками. В текущем году рассчитываем выполнить проектирование, чтобы при выделении финансирования начать строительно-монтажные работы, – сообщил Демидов.

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