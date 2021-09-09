Пострадавшие при потопе в Крыму получат компенсацию за новое жилье стоимостью дороже норматива

За каждый квадратный метр подтопленного помещения крымчане должны получить на ремонт 6 тысяч рублей. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Пострадавшие от потопа в Крыму получат компенсацию на покупку нового жилья по цене выше регионального норматива. Соответствующее постановление правительства РФ должно выйти на следующей неделе.

- Все получат компенсации, позволяющие купить им по стоимости квадратного метра – он будет выше территориального нашего норматива. Из республиканского бюджета мы выделим 92 дополнительных миллиона к федеральным деньгам софинансирования, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Уточняется, что пострадавшие должны получить по 6 тысяч рублей на ремонт за каждый квадратный метр подтопленного помещения. Еще 500 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель пострадавших многоквартирных домов.

По его словам, материальную поддержку уже получили владельцы пострадавшего транспорта при наводнении. Еще 120 человек, чьи автомобили затопило во время второй волны стихии, получат выплаты в течение 5-10 дней.

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