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Происшествия9 сентября 2021 10:22

В Симферополе ребенка с ДЦП не пустили на борт самолета со спецкреслом

Сотрудники следкома начали проверку
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Ребенка-инвалида с ДЦП не пустили в самолет из Крыма со спецкреслом

Ребенка-инвалида с ДЦП не пустили в самолет из Крыма со спецкреслом

Фото: Архив "КП"

СК в Крыму начал проверку по информации из соцсетей и СМИ о жительнице Екатеринбурга, которую бортпроводник не пустил в самолет со спецкреслом, необходимым для ее сына-инвалида.

- В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о том, что женщину, которая вылетала рейсом из Симферополя в Екатеринбург с 10-летним сыном, страдающим тяжелой формой ДЦП, проводник авиакомпании не пустил на борт самолета со специальным креслом, необходимым для мальчика, – цитирует «Крым 24» пресс-службу ГСУ Следкома РФ по РК и Севастополю.

На время перелета, который длился более трех часов, женщине пришлось держать ребенка на коленях. Уточняется, что ранее ей не приходилось сталкиваться с подобной проблемой.

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