Где в Симферополе не будет воды 9 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Часть Симферополя 9 сентября осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 00.00 перебои водоснабжения могут быть по адресам: улица Кечкеметская, улица Вишневая, улица Полюсная, улица Арабатская, улица Алтайская, улица Волочаевская, улица Панфиловцев, улица Каширина, улица Судакская, улица Ефремова, улица Добросмыслова, улица С. Лазо, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, до 00.00 краны будут сухими на лицах Шмидта, Тургенева, Ленинградская, Аксакова, Гаспринского, Фрунзе, Киевская (частично), Битакская, Стахановцев, Коцюбинского, Чайковского, Комсомольская, Крупской, 51 Армии (частично), Бетховена, Федько, Снайперов, Стахановцев, Буденного, Лермонтова, Куйбышева, Островского, Грибоедова, Скрипниченко, Титова, Фруктовая, Рубцова, Партизанская, Федотова, а также по переулкам Гравийный, Северный и частично по проспекту Победы.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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