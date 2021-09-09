Группа туристов из Москвы заблудились ночью на Чатыр-Даге

В Крыму ночью заблудилась группа туристов на плато горы «Чатыр-Даг». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Накануне вечером группа из семи человек, среди которых были четыре ребенка, заблудилась на Верхнем плато горы «Чатыр-Даг» в районе «Тисового ущелья». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, на место оперативно отправилась группа спасателей.

- С туристами удалось установить телефонную связь, им порекомендовали оставаться на месте до прибытия помощи. В течение короткого времени группа была обнаружена, всех доставили в село Заречное, – говорится в сообщении.

Отдыхающие прибыли в Крым из Москвы. Они успешно посетили Верхнее плато, а после решили двигаться в сторону села Перевальное. Однако спуск оказался непростым, к тому же начало смеркаться. Спасатели обнаружили туристов в кромешной темноте без источника света. Медпомощь никому не потребовалась.

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