В Крыму за сутки зафиксировали 237 больных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 8 сентября зафиксировали 237 заболевших коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 165 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 72 ранее контактировали с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4563 человека.

Выздоровели за сутки 362 инфицированных, а за весь период с начала пандемии - 63 055 человек.

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