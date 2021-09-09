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Происшествия9 сентября 2021 11:47

Крымчанин оплатил чужой картой продукты, заказанные через приложение

Его задержали, сейчас он находится под стражей
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Житель Бахчисарая заказал себе продукты, оплатив их чужой банковской картой

Житель Бахчисарая заказал себе продукты, оплатив их чужой банковской картой

Фото: "КП" Архив

К правоохранителям обратилась жительница Крыма с жалобой о пропаже денег с банковской карты. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, полицейский выяснили, что средства были сняты за заказ продуктов через мобильное приложение.

- Установив контактные данные, привязанные к аккаунту, с которого был оформлен заказ, оперативники вышли на след злоумышленника, – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в Бахчисарае. Им оказался 25-летний парень, ранее судимый за подобные преступления. Молодой человек во всем признался, рассказав, что оплатил продукты чужой банковской картой, данные которой знал. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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