Власти разрешили общепиту в Крыму работать до 01.00 ночи

В Крыму разрешили работать ресторанам и кафе по ночам Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения для заведений общепита на территории Крыма. Теперь кафе и рестораны могут работать до 01.00 ночи. Соответствующие поправки внесены в указ о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии.

Причиной ослабления ковидных мер стало снижение количества инфицированных на территории республики. Все решения приняты с учетом рекомендаций Роспотребнадзором.

- Слова «с 23.00 до 8.00» заменить словами «с 1.00 до 8.00», – сказано в тексте документа.

Однако в ряде муниципалитетов республики (на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района) до сих пор запрещено работать ночным клубам, дискотекам, караоке, кальянным и так далее. Запрет будет продлен до 1 октября.

- Для нас всегда самое главное – жизнь и здоровье крымчан, – прокомментировал изменения глава Крыма.

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