Крыму для чистоты и порядка нужно больше 2,5 тысяч дворников

Дворник в городе должен получать не меньше 25 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Крыму для наведения чистоты не хватает больше 2,5 тысяч дворников. Об этом на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщил министр ЖКХ Сергей Донец.

- Из общего расчета недостающее число дворников составляет 2574 человека, - отметил он. - Принято на работу за последнее время 738 дворников.

В муниципалитетах ссылаются на недостаток средств в бюджете для расширения штата дворников, поскольку по указанию главы региона заработная плата у таких работников должна быть не меньше 20 тысяч в сельской местности и 25 тысяч рублей в городах.

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