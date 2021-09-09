В Крыму водитель насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге

В Крыму водитель переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Фото: пресс-служба МВД по РК

Ночью в Крыму водитель за рулем ВАЗа наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, пострадавший от полученных травм скончался.

- Водитель скрылся с места аварии. При осмотре места происшествия были обнаружены фрагменты автомобиля, свидетельствующие об отломившихся деталях, – говорится в сообщении.

Правоохранителям потребовалось несколько часов, чтобы найти автомобиль нарушителя. У машины был поврежден передний бампер. Водителя задержали и передали в отдел полиции. Им оказался 20-летний местный житель. Уточняется, что инцидент произошел в пгт. Новоселовское Раздольненского района. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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