Вышли на финишную прямую: «Новые люди» провели предвыборный форум в Алуште

Блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов проехал 2 тысячи километров на хендбайке, чтобы призвать участников съезда не ослаблять работы по защите прав инвалидов.

В региональном съезде партии «Новые люди» в Алуште приняли участие более двухсот делегатов из Севастополя и 17 городов Крыма. Это важное партийное мероприятие ознаменовало выход команды на заключительный этап избирательной кампании.

«Новым людям» удалось мобилизовать сильную, работоспособную и максимально включенную в дело команду. За последние полгода число сторонников партии в Крыму выросло практически вдвое.

- Я верю в нашу победу. Никто прежде не делал ничего подобного, мы полны воли изменить нашу жизнь к лучшему. Здесь мы начинаем писать историю нового Крыма, - отметила лидер крымского отделения и первый номер списка региональной группы партии «Новые люди» на выборах Анна Трофименко.

И в этой новой истории обязательно будет страница, посвященная решению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья.

Блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов проехал 2 тысячи километров на хендбайке, чтобы призвать участников съезда не ослаблять работы по защите прав инвалидов. В Крыму Сергей намерен проинспектировать Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь.

«Новые люди» также заинтересованы в благополучии, здоровье и комфорте людей. И это в очередной раз подтвердили выступления кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Профессиональный журналист Оксана Лобода говорила о свободе слова. Сегодня, к большой нашей беде, журналисты превратились в «придворных писарей».

Екатерина Питина напомнила о требовании «Новых людей» - убрать с дорог «мобильные засады» и вполовину сократить число камер на дорогах.

В свою очередь Мария Симикчи подняла проблему заброшенных крымских сел, в которых нет ни магазинов, ни почтовых отделений, ни школ, ни работы.

На полуострове партия намерена послать на избирательные участки тысячу наблюдателей, чтобы проведенная «Новыми людьми» работа честно воплотилась в ожидаемый результат.

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