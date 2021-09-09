В Крыму каждый второй магазин или кафе не платит за вывоз мусора

Мусор вывозят на контейнерные площадки или в лесополосы Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму при проверке субъектов хозяйственной деятельности больше половины не смоги предъявить договоры на вывоз мусора. Об этом на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщил министр ЖКХ Сергей Донец.

- При проверке 1300 субъектов выявили порядка 800 юридических лиц, которые не заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, - отметил он.

Так в Симферопольском районе после проверки 112 предпринимателей самостоятельно обратились в МинЖКХ за договорами о вывозе мусора. Остальным направили образцы договоров и допсоглашения к уже имеющимся, если объем отходов превышает оговоренные.

- Магазин заключает договор на один маленький бак, а по факту вывозит мусор на соседние контейнерные площадки, - пояснил министр.

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