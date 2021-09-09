Из-за ДТП на «Тавриде» в Крыму перекрыта одна полоса движения

В Крыму на трассе "Таврида" частично перекрыто движение. Фото: Федеральная трасса "Таврида" /Вконтакте

На трассе «Таврида» недалеко от Бахчисарая произошла авария, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Тамань». В связи с этим движение осуществляется только в одну сторону – по направлению в Севастополь.

- На 247 километре трассы движение временно осуществляется по одной полосе, – говорится в сообщении.

На проблемном участке работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что на подъезде к Крымскому мосту закрыли участок трассы: По ночам ликвидируют последствия подтоплений. Автотранспорт пустили в объезд.

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