В Керчи пострадавшим от потопа выдадут сертификаты на покупку жилья

Этим летом Керчь дважды пострадала от наводнений. Фото: Архив КП Фото: другой источник.

Пострадавшим в результате наводнения керчанам планируют предоставить жилищные сертификаты на приобретение другого жилья.

Об этом сообщила заместитель главы администрации города Юлия Атамалян. По ее информации, аварийными после потопа в центре Керчи признаны три дома, проживание в них невозможно. Сейчас пострадавшие живут у родственников либо в пунктах временного размещения

- На сегодняшний день три дома признаны аварийными. Это ул. Чернышевского 1/8, ул. Борзенко, 16 и Жени Дудник, 17. В общей сложности 25 квартир. Рассматривается возможность предоставления данным гражданам жилищных сертификатов на приобретение иного жилья, - сказала Атамалян.

Кроме того, по словам замглавы администрации, для выплаты компенсаций пострадавшим в результате стихии в августе из резервного фонда республиканского бюджета выделено 29 миллионов рублей. Выплаты планируют начать с 10 сентября.

По 10 тысяч рублей получат те, кто признан пострадавшими, по 50 тысяч - у кого имущество первой необходимости пострадало частично, и по 100 тысяч рублей те, кто потерял все.

Этим летом Керчь пострадала дважды. Центр города оказался в воде после сильных ливней в июле и августе. По информации властей, компенсации за июньский потоп пострадавшие жители получили в полном объеме.

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