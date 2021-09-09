Еще 1,5 тысячи семей реабилитированных народов обеспечат квартирами в Крыму

В Крыму до конца года 1,5 тысячи человек получат земельные участки Фото: Архив "КП"

Квартиры в Крыму получат еще 1,5 тысячи семей из числа реабилитированных народов. Ранее решить эту проблему было сложно из-за недостаточного количества строительных компаний и низкого темпа работ.

- За семь лет у нас 623 семьи по указу президента о реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, получили квартиры. В общей сложности до 2023 года получат квартиры еще 1,5 тысячи семей. Всего в очереди на получение жилья на сегодняшний день стоят 3 067 семей, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Кроме того, до конца текущего года еще 1,5 тысячи человек получат земельные участки в регионе.

С 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тысяч крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

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