Пятая партия в Госдуме: ВЦИОМ прогнозирует 6% на выборах «Новым людям»

Лидер партии Алексей Нечаев/Фото: сайт "Новых людей"

У партии «Новые люди» есть шансы пройти в Государственную Думу восьмого созыва. Таков вывод социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было проведено менее чем за две недели до голосования.

«Новые люди» демонстрируют устойчивую позитивную динамику. В июне за них были готовы проголосовать лишь 1,2% респондентов, в июле – 2,5%, а в сентябре свое предпочтение партии Алексея Нечаева отдали уже 4,2% опрошенных, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Новые люди» безусловные фавориты предвыборной гонки среди непарламентских партий, делают вывод социологи.

Так, рейтинг «Яблока» по итогам исследования составил 2,3%, экологической партии «Зеленые» – около 1%. Рейтинг остальных участников предвыборной гонки не дотягивает даже до 1%.

- Спонтанная известность партии «Новые люди» с июня по сентябрь выросла с 2 до 14% – в семь раз. Если фаворитом первого, июньского, опроса была «Партия пенсионеров», то результаты сентябрьского исследования показали, что рейтинг политсилы вырос – с 17 до 38%, – отметил Федоров.

По его словам, основной электорат партии сосредоточен в возрастной категории от 18 до 37 лет. Социологи отмечают повышенный запрос на перемены.

По словам лидера крымского отделения партии «Новые люди» Анны Трофименко узнаваемость партии на полуострове выросла благодаря активной полевой кампании по сбору подписей под обращениями крымчан в органы власти.

- Мы отказались от традиционной агитационной кампании и сосредоточились на решении конкретных проблем жителей Крыма. Это принесло свои плоды. По результатам исследования ВЦИОМ, один из самых высоких результатов нашей партии - в Южном федеральном округе, которому относится и Крым, более 8% от активных избирателей, - заявила Анна Трофименко.

Всероссийский опрос по телефону был проведен по заказу партии "Новые люди" 6 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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