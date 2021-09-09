Пьяный водитель в Крыму на скорости снес школьный забор

Сотрудники Росгвардии в Крыму задержали нарушителя, который разрушил школьный забор и пытался скрыться. Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму

В Крыму сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который разрушил забор одной из школ республики, въехав в него на высокой скорости.

- Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию, что в одной из средних общеобразовательных школ города сработала кнопка тревожной сигнализации, – цитирует ForPost пресс-службу Росгвардии по Крыму.

Охранник учебного учреждения рассказал правоохранителям, что водитель на скорости въехал в ограждение, разрушив две его секции. Нарушитель поспешно скрылся с места ДТП. Во время задержания мужчина был пьян, его передали полиции для дальнейших разбирательств.

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