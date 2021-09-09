СК выяснит, почему в Керчи мать с ребенком-инвалидом живет в аварийном общежитии

В Керчи началась проверка проживания ребенка-инвалида в аварийном общежитии Фото: Архив "КП"

Следком в Крыму проверит аварийное общежитие, где живет многодетная мать в опасных условиях. Один ребенок является инвалидом с детства, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по РК и Севастополю.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в строении по улице Кавказская не закончен ремонт, не изолирована электропроводка, фасад здания рассыпается. Многие годы жильцы ведут переписку с уполномоченными органами относительно благоустройства, но ситуация не меняется.

- Сотрудники следственного отдела по городу Керчи организовали процессуальную проверку сведений из средств массовой информации. В ходе проверки будет дана оценка действиям круга лиц, ответственных за соблюдение норм и правил при содержании жилого фонда, в котором проживают граждане, в том числе – с ограниченными возможностями, – говорится в сообщении.

Специалистам также предстоит выяснить причину, по которой многодетная мать с ребенком-инвалидом получила такое помещение.

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