В Крыму темпы вакцинации от COVID-19 одни из самых низких по России

Планы по вакцинации к 1 сентября 60% населения Крыма сорваны Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму темпы вакцинации одни из самых низких по всей России. По планам, к 1 сентября должны были привить 60% населения, а для снятия ковидных ограничений требовалось поднять этот показатель до 80% (1 миллион 212 тысяч человек).

- На сегодняшний день привито около 40% от этого количества, около 488 тысяч человек первым компонентом. Цифра достаточно низкая, она одна из самых низких по территории Российской Федерации, к сожалению. Почему-то не нашелся отклик в этом вопросе, – сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Он объяснил, что Минздрав и местные медучреждения старались создать все условия для достижения необходимых показателей. Также в республике было открыто немало мобильных пунктов вакцинации, которые разместили в торговых центрах и возле пляжей.

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