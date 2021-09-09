Сын премьера Чехии даст показания относительно своей поездки в Крым

Сын премьера Чехии впервые даст показания о похищении и поездке в Крым. Фото: Андрей Бабиш/Twitter

В Прагу прибыл сын вице-премьера Чехии Андрея Бабиша Андрей Бабиш-младший, который намерен дать показания по делу о его похищении и удержании в Крыму. Об этом пишет местное издание Novinky.

Он будет свидетельствовать против своего отца, который, якобы, насильно отправил его в республику, чтобы спрятать от следствия по делу о коррупции. В 2018 году Бабиш-младший покинул республику и направился в Швейцарию к матери.

Правоохранителям предстоит принять решение, возобновлять ли расследование. Напомним, что в феврале полиция Чехии закрыла уголовное дело из-за отсутствия заявлений от пострадавшей стороны.

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