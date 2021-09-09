В Симферополе на базе школы № 38 откроют отремонтированный стадион

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе на улице Севастопольская торжественно откроют стадион на базе МБОУ «СОШ №38».

В мероприятии примут участие глава Симферопольского городского совета Виктор Агеев, депутат Государственной Думы ФС Российской Федерации Михаил Шеремет.

Школьный стадион включает три объекта. Основная часть - спортивная беговая дорожка для занятий легкой атлетикой и поле для минифутбола. На другой части стадиона находится площадка для воркаута и поле для игры в волейбол/баскетбол.

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