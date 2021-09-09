Сергей Аксенов возмутился работой общественного транспорта в Крыму

Глава Крыма остался недоволен работой общественного транспорта в республике. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой общественного транспорта в Крыму. Его взмутило то, что власти не занимаются мониторингом вечернего и утреннего расписания.

- Почему отдел транспорта, депутатский корпус не занимается мониторингом вечернего, утреннего расписания? Почему маршруты снимают без обсуждения с людьми? По Крыму такая ситуация, к сожалению, практикуется, – заявил Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

По его словам, все решения должностных лиц, принятые без обсуждения, будут отменены. Также в республике постепенно начинают восстанавливать маршруты общественного транспорт.

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