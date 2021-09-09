Аксенов поручил проверить, до которого часа ходит общественный транспорт в Симферополе

Исправно и по расписанию в Симферополе ходит только троллейбус Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверить соблюдение графика перевозок на общественном транспорте в Симферополе. Об этом он сообщил на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Расписание движения общественного транспорта, которое выдано по результатам конкурсов должно соблюдаться, - подчеркнул глава региона. - Это задача глав администраций и депутатского корпуса контролировать ситуацию, работать с перевозчиками.

В большинство отдаленных районов после 20.00 добраться на общественном транспорте невозможно. Перевозчики самостоятельно снимают автобусы с маршрутов, поскольку им не выгодно возить полупустые салоны. Однако и в дневное время перерыв в движении может составлять от получаса до часа.

Со свой стороны глава администрации Симферополя Валентин Демидов пояснил, что все перевозчики работали по прямым договорам, а первый конкурс с расписанием и иными обязательствами состоится сентябре.

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