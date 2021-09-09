Пойманы преступники, ограбившие почтовое отделение в Крыму

Налетчиков на почтовое отделение в Крыму задержали на Кавказе Фото: "КП" Архив

На территории Северного Кавказа задержали грабителей, которые совершили вооруженный налет на почтовое отделение в Крыму. Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел несколько месяцев назад.

- Установлено, что утром злоумышленники ворвались в помещение отделения почты в селе Перевальное Симферопольского района. В это время там находились только две сотрудницы почты. Угрожая женщинам применением оружия, они потребовали выдать им все имеющиеся деньги, – говорится в сообщении.

Один из нападавших выстрелил в стену. Сотрудницы, испугавшись, передали злоумышленникам 75 тысяч рублей, которые были в кассе.

У одного из задержанных правоохранители изъяли травматический пистолет. Нарушителей отправили в Крым, сейчас они находятся под стражей. Кроме того, следствие установило, что один из нападавших совершил еще два преступления, пока скрывался от полиции – грабеж и незаконное хранение наркотиков.

- Согласно санкции статьи им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным денежным штрафом, – заключили в пресс-службе.

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