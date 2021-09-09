В Крыму почтили память тех, кто отдал жизнь в Крымской войне

На полуострове почтили память погибших в Крымской войне. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Крыму 9 сентября отмечается День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что памятный день был установлен Верховным Советом республики ровно 25 лет назад – в 1996 году по инициативе Русской общины Крыма. Он стал одним из символов связи полуострова с Россией.

- Это очень важная для нашего Отечества дата. Крымская война фактически была первой в истории человечества мировой войной. Героическая оборона Севастополя является примером мужества, стойкости и воинской доблести на все времена, – сообщил Аксенов.

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