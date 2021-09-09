Ремонт подтопленных дворов в Керчи и Ялте стартует в октябре

Ремонту после потопа подлежат 45 дворов в Ялте Фото: Михаил ПАТЛИС

С октября в Ялте и Керчи должен начаться ремонт придомовых территорий, попавших под потоп этим летом. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

- Приступаем в этом году, президент все поручения дал,- отметил он. - Сейчас в правительстве заканчивается рассмотрение выделения 930 миллионов рублей. Подрядчики должны уже в октябре выйти на работы.

Контракт на ремонтные работы будет подписан на 2021-22 годы. Однако строители должны сдать объекты к лету следующего года. Как заверили в администрации Ялты, проекты на 45 пострадавших дворов готовы и в сентябре-октябре они получат одобрение Главгосэкспертизы.

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