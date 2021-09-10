Погода в Крыму на 10 сентября: ветрено и тепло до +27

В Крыму действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 сентября на Крымском полуострове хозяйничает освежающий норд-ост, так моряки называют северо-восточный ветер, действует штормовое предупреждение, высокая пожарная опасность (для восточных районов).

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло до 25…27°.

В городе счастья Ялте, если верить gismeteo.ru, днем столбик термометра поднимется до 17…24°, норд-ост разгонится до 5-15 м/с. Ясно.

В Евпатории 16…24°, скорость норд-оста 3-8 м/с. Ясно.

В Феодосии 16…22°, северный ветер 6-12 м/с. Ясно.

В Керчи днем столбик термометра не поднимется выше 17…20°, скорость норд-оста до 12 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 20…24°.

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